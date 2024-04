Gol e costo, ecco perché l'idea Guirassy stuzzica il Milan

vedi letture

Con l'addio di Olivier Giroud a fine stagione ormai solamente da ufficializzare, il Milan intensifica la caccia al nuovo numero 9, che comunque sarebbe arrivato indipendentemente dalle scelte del francese. Per ora la dirigenza ha tracciato una lista di profili utili che poi verranno sondati e cercati una volta che sarà definito anche l'accordo con il nuovo allenatore. Tra i nomi più ambiti, nelle ultime ore torna in voga Serhou Guirassy, attaccante guineano che sta vivendo la sua miglior stagione allo Stoccarda in Bundesliga. Un'operazione che avrebbe diversi vantaggi per i rossoneri.

Da una parte c'è il rendimento da bomber purissimo di questa stagione. In Germania l'attaccante africano ha segnato in tutti i modi per un totale di 27 reti complessive tra campionato e DFB Pokal. Si pensava che le prestazioni potessero calare nella seconda parte dell'anno ma non è stato così, anzi... Questo fa ben sperare anche per il futuro, il giocatore dimostra di saper migliorare. Poi c'è una questione relativa al costo del cartellino: se tutti i candidati al ruolo di punta - Zirkzee, Sesko, Gimenez - hanno un costa di almeno 50 milioni, per il guineano vige una clausola appetitosa da 17.5 milioni. L'unico ostacolo sarebbe la Premier League, messa in cima alle priorità dal centravanti. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.