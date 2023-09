Gol in Serie A da aprile: Leao e Lautaro gli unici in doppia cifra

Secondo i dati messi a disposizione dalla Lega Serie A, Rafa Leao e Lautaro Martinez sono gli unici due giocatori del campionato italiano ad essere in doppia cifra di gol dallo scorso aprile: 10 quelli del portoghese, solo due in più quelli dell'attaccante dell'Inter. Rafa Leao, tra l'altro, segna da tre turni di campionato consecutivi: è per lui la prima volta in carriera.