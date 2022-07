Gol pesanti come Giroud? Origi: "Noi attaccanti dobbiamo cercare di dare sempre il colpo decisivo"

© foto di Antonio Vitiello

Intervenuto in conferenza in occasione della presentazione in rossonero, Divock Origi ha parlato così del campionato dei rossoneri, in particolare quello di Giroud: "Ho seguito tutto il percorso del Milan in campionato. Ho visto i gol pesanti di Giroud. Noi attaccanti dobbiamo cercare di dare sempre il colpo decisivo, ma a questo si arriva con il lavoro e facendosi trovare sempre pronti. In base a come uno si prepara, poi arrivano certi risultati. Io cerco di dare sempre il massimo".