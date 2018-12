Golden Boy, Cutrone: "Ringrazio compagni, staff e tifosi. Cercherò di migliorarmi sempre di più"

Patrick Cutrone è stato premiato come miglior giocatore italiano Under 21 da TuttoSport, in occasione dell'assegnazione dei Golden Boy. Il giovane attaccante rossonero, in collegamento dal ritiro di Bologna, ha ringraziato così: "Ringrazio i miei compagni, ringrazio lo staff, i tifosi che mi hanno permesso di vincere questo premio e cercherò di migliorarmi sempre di più e ascoltare il Mister "