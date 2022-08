Gotti su Kiwior: "Può giocare in diversi ruoli: contribuisce anche in costruzione"

MilanNews.it

Nel corso della conferenza stampa post vittoria contro l'Empoli, l'allenatore dello Spezia Luca Gotti ha parlato così del difensore polacco Jakub Kiwior, classe 2000 e accostato anche al Milan nelle ultime settimane, come anche confermato dalla redazione di MilanNews.it (clicca qui). Queste le parole del tecnico spezzino: "Kiwior può giocare in diversi ruoli, mi piace pensare che oltre al contributo difensivo ti può dare il contributo in costruzione".