Gran Bretagna e Irlanda rinunciano al Mondiale 2030. Si concentreranno su Euro 2028

Gran Bretagna e Irlanda hanno deciso di non ospitare la Coppa del Mondo 2030, preferendo l'organizzazione dell'Europeo del 2028. Lo hanno annunciato oggi le Federazioni di Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda in una dichiarazione congiunta.

La decisione, riporta Sky Sports, è frutto di uno studio sui tornei internazionali, in cui sono stati esaminati, tra l'altro, gli effetti economici, gli aspetti politici e i costi organizzativi, significativamente inferiori nel caso dell'Europeo. I potenziali guadagni, invece, si realizzerebbero prima.