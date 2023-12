Gran Galà del Calcio 2023, Maignan miglior portiere

Come da previsioni, è Khvicha Kvaratskhelia il gol più bello della Serie A 2022/2023. L'attaccante georgiano del Napoli è stato premiato al Gran Galà del Calcio 2023 per la splendida rete siglata contro l'Atalanta dopo un grandissimo slalom nello scorso campionato.

Il Napoli, a sua volta, vince il premio come miglior società dello scorso campionato di Serie A: riconoscimento inevitabile, considerata la vittoria dello scudetto da parte della formazione allenata, lo scorso anno, da Luciano Spalletti.

Giovanni Fabian, oggi al Bologna in prestito dall’Inter e l’anno scorso alla Reggina, il premio come miglior giovane della scorsa edizione della Serie B. Mike Maignan, estremo difensore del Milan, ha vinto il premio come miglior portiere dello scorso campionato di Serie A. Inizia a delinearsi la top 11 della scorsa stagione, i migliori difensori sono: Di Lorenzo, Bastoni, Minjae e Theo Hernandez.