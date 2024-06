Gran gol di Pulisic su punizione in amichevole contro il Brasile: il video

Christian Pulisic, attaccante rossonero che ha vissuto la sua miglior stagione della carriera nel suo primo anno come calciatore del Milan, è stato protagonista nella notte italiana con un gran gol su punizione. La nazionale degli Stati Uniti giocava ad Orlando la sua ultima amichevole prima dell'impegno in Copa America e di fronte aveva una delle grandi favorite alla vittoria finale: il Brasile di Vinicius e Rodrygo. La partita è terminata con il punteggio di 1-1: al gol proprio di Rodrygo ha risposto l'11 del Milan con una bella punizione.

Al minuto 26, con gli Stati Uniti in svantaggio da poco meno di 10 minuti, Pulisic si è guadagnato una punizione dal limite. L'americano ha poi sorpreso Allisson con un tiro potente e basso sul suo palo, realizzando così l'ennesimo gol con la maglia della sua nazionale e il pareggio che è risultato poi decisivo al termine dei 90 minuti. Vicinissimo al gol, sullo 0-0, anche l'altro rossonero, Yunus Musah, che ha fatto tremare la porta con una gran botta dalla distanza che si è infranta sulla traversa. I video delle due prodezze:

YUNUS MUSAH NEARLY SCORED AN ABSOLUTE GOLAZO AGAINST BRAZIL!!!



WHAT A HIT FROM DISTANCE. pic.twitter.com/HgyKcYlG5h