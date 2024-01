Gravina illustra i principali programmi strategici della FIGC

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Il bilancio integrato rappresenta lo strumento ideale per conoscere il lato meno conosciuto del calcio, quello che mi sta più a cuore". Lo dice il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in occasione della presentazione del rapporto che rappresenta l'evoluzione del bilancio sociale e illustra i principali programmi strategici della Federazione. Il bilancio 2022 è giunto alla sua dodicesima edizione, e anche quest'anno, sottolinea il presidente Figc, "fotografa, analizzandolo nel dettaglio, l'attività trasversale della federazione nell'ambito della sostenibilità integrale. L'implementazione dei progetti educativi e sociali ci svela quale sia il vero volto del calcio italiano: sempre più inclusivo, sensibile e responsabile, a sostegno dei giovani e dei più deboli, in virtù di iniziative che agiscono in maniera positiva direttamente sui territori.

Le luci dei riflettori dello show business e le eccessive polemiche in campo e fuori - conclude Gravina - distorcono l'immagine di una realtà che, al contrario, opera con un impatto straordinario sulle diverse comunità, rappresentando propulsore di impegno civile che valorizza l'Italia". Tra i temi trattati, sottolinea la Figc, "la strategia di sostenibilità adottata dalla Federazione, lo sviluppo del calcio giovanile e del calcio femminile, l'impiantistica e i grandi eventi sportivi, ma anche la dimensione sociale, con un'ampia panoramica sui programmi di inclusione, sulla lotta al razzismo e al match fixing e sulla crescita della divisione calcio paralimpico e sperimentale". (ANSA).