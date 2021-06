Gravina: "L'Italia merita un grande evento, ci sto lavorando"

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "L'Italia ha bisogno di un grande evento, lo merita, ci manca da tantissimi anni. È il mio obiettivo e ci sto lavorando già da tempo, nella speranza di trovare adesioni fondamentali per avere un'assegnazione che il nostro Paese merita e deve avere e che consentirà all'Italia di poter, almeno in maniera parziale, risolvere il problema delle infrastrutture". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, riferendosi alla possibile candidatura dell'Italia a ospitare un grande evento calcistico come Euro 2028 o i Mondiali del 2030. "Euro 2028? È una delle possibilità. Chi mi conosce sa quanta dedizione ci metto in campo per centrare questo obiettivo. Quando il nostro Paese riesce a fare squadra, vince. Non c'è nulla da fare. Se vogliamo essere un paese vincente, dobbiamo ognuno fare il proprio compito, abbandonando l'atomismo libertario. (ANSA).