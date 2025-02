Gravina: "Multiproprietà? A livello internazionale si sta andando verso l'abolizione"

“Assolutamente”, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina nella sua lunga intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno ha assicurato con certezza che le multiproprietà in Italia termineranno nel 2028 come annunciato già in passato: “La modifica della norma è stata concordata con l’attuale proprietà che ha ricostruito il club, investendo in prima persona. Il tema delle multiproprietà è attenzionato anche in campo internazionale e si sta progressivamente andando proprio in questa direzione".

Spazio poi alla situazione del Bari, club che condivide la proprietà della famiglia De Laurentiis con il Napoli, e che per questo dovrà trovare un nuovo acquirente a prescindere dall’eventuale promozione in Serie A in questi tre anni: “Bari è una piazza di primissimo piano, lo dice la tradizione e soprattutto la straordinaria passione della sua gente. Senza entrare in dinamiche societarie che non mi competono, dico solo che le potenzialità di questo territorio ne fanno una vera e propria perla del Sud Italia”.

Bari che potrebbe ancora ospitare le gare dell’Italia e che si candida a un posto fra le città che ospiteranno l’Europeo che sarà organizzato con la Turchia nel 2032: “Dipende dalla progettualità sullo stadio. Per concorrere bisogna presentarsi ad ottobre ’26 con un piano approvato, finanziato e cantierabile nei successivi 6 mesi. - conclude Gravina - Giocare a Bari è un’emozione unica, gli Azzurri si trovano sempre benissimo. Torneremo presto”.