Gravina: "Playoff in caso di sospensione momentanea, se definitiva useremo algoritmo"

Gabriele Gravina, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sul cosiddetto piano B in caso di nuova sospensione del campionato: "Il nostro piano B è molto chiaro ed è contenuto all'interno di una delibera di Consiglio Federale che prevede in caso di nuova momentanea sospensione del campionato di far ricorso ai playoff e ai playout, per far sì che ci siano risultati legati al merito sportivo. Nel caso in cui la Serie A dovesse subire una sospensione definitiva utilizzeremo un algoritmo, legato ai risultati ottenuti sul campo, in modo che si arrivi alla definizione di questo campionato. Ci sarà la cristallizzazione della classifica e sarà comunque utilizzato anche l'algoritmo".