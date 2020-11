Gravina: “Salvare il calcio? Giusto aiutare i club più deboli"

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 NOV - "Salvare il calcio? Sarà compito della Federazione lavorare di comune accordo coi presidenti delle varie componenti. È giusto andare incontro ai più deboli e a chi soffre di più, Credo che raggiungeremo insieme un risultato". Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, risponde così alle parole di Leonardo Bonucci che ieri - nell'annunciare il suo futuro ingresso nell'Aic come sindacalista - aveva detto che "il calcio non si salva chiedendo solo ai giocatori di ridursi gli ingaggi". "Esistono tanti settori economici in difficoltà - ha spiegato Gravina - nel nostro ci sono proprietà e società che stanno mettendo all'interno del mondo del calcio grandi sacrifici. Solo alcuni club, una percentuale inferiore a quella che si può immaginare, hanno chiesto il rinvio del pagamento degli stipendi al 1° dicembre. Si prospettano momenti di difficoltà, ma anche di idee e progetti che possono offrire soluzioni a momenti duri". (ANSA).