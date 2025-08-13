Gravina: "Spiace per Donnarumma: è il più forte portiere al mondo"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "A me dispiace sul piano umano, Gigio ha grande sensibilità, e sul piano tecnico perché per noi è un pilastro, un calciatore molto importante". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha commentato a Sky Sport la situazione di Gianluigi Donnarumma, in rotta col Paris Saint Germain. "L'auspicio è che possa trovare in tempi rapidi un suo equilibrio, che non si faccia intaccare nel suo modo di essere - ha proseguito Gravina - e che possa avere l'opportunità di dimostrare ancora una volta la sua caratura internazionale. Siamo tutti convinti che sia il più forte e importante portiere del mondo".

In vista del prossimo impegno della nazionale per le qualificazioni ai Mondiali, Gravina non ha espresso dubbi sulla presenza del portiere: "Per vincere bisogna fare gol e non prenderli, chiaro che Gigi sia un giocatore importante - ha detto il n.1 federale -. E con Gattuso è entrato in sintonia immediata, non siamo preoccupati ma convinti che il ragazzo, essendo ormai maturo e formato, ma anche grazie alle nostre coccole, possa essere schierato nelle migliori condizioni". (ANSA).