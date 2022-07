Gravina sull'Europeo femminile: "Le ragazze saranno uno spot per il nostro movimento"

MilanNews.it

Gabriele Gravina, a margine della presentazione della pubblicazione 'Children Before Players' fatta con UNICEF, commenta l'inizio dell'Europeo femminile: "Andiamo con la prospettiva di dover proseguire un percorso che abbiamo sottolineato in tante occasioni, un percorso votato alla crescita del movimento calcistico maschile e femminile. Quello che è accaduto qualche settimane fa è una conquista di civiltà da parte del nostro paese, un momento delicato e importante. Un momento complesso che richiede grande impegno da parte nostra che dobbiamo diffondere questa cultura della pari dignità nel genere e nel rispetto dei diritti per uomini e donne. Dobbiamo portarlo avanti e senza dimenticare quello che sta avvenendo in altri paesi, dove si è spinto per far crescere il movimento femminile. Auspichiamo che ci possa essere anche da parte delle autorità del governo un supporto. Le ragazze stanno partendo e noi siamo particolarmente ottimisti per lo spot che riusciranno a dare al nostro movimento. Il risultato sarà questo, questo sarà un risultato alla nostra portata".