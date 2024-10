Graziani: "Fonseca è un tecnico bravo. Gol di Frattesi? Da Scherzi a Parte"

Ospite negli studi di Sport Mediaset, Ciccio Graziani ha analizzato il ritorno alla vittoria dell'Inter, che ieri ha superato l'Udinese col risultato di 3-2. Ad aprire le marcature, il gol più veloce di questo campionato, segnato dopo 43 secondi da Davide Frattesi, infilatosi come il coltello nel burro (sciolto) della difesa friulana.

Proprio su questo tema si è soffermata l'analisi dell'ex attaccante: "Al primo gol della partita, quello di Frattesi, sembrava di essere su Scherzi a Parte. L'Inter in quella circostanza ha approfittato dell'errore del difensore e del portiere. Ma gli errori li hanno fatti anche i nerazzurri sui 2 gol presi: sul 2° gol preso dall'Inter non capisco come abbiano potuto concedere un 1 contro 1 all'avversario visto che erano alle battute finali della partita".

Graziani ha anche fatto i complimenti al Milan per la scelta di dare fiducia a Paulo Fonseca: "Sono stati bravi in società, perché è un tecnico bravo. Adesso con questi risultati come puoi pensare di rimetterlo in discussione"