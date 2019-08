Intervenuto in diretta a Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha espresso il suo parere a riguardo degli obiettivi del nuovo Milan: Il Milan deve aiutare Piatek a ritrovarsi dal punto di vista tecnico ma soprattutto psicologico, poi se hanno ceduto Cutrone per prendere Leao si presume che quest'ultimo possa dare qualcosa in più. Secondo me potrà lottare per il quarto posto”.