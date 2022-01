Guardiola batte mezza Europa e altrettanta Serie A, il crack Alvarez verso il City

Quello di Julian Alvarez è uno dei grandi nomi del calciomercato internazionale. Milan, Fiorentina, Atalanta, Inter, Napoli e non solo, mezza Serie A ha provato a prendere il crack argentino del River Plate ma stando a quel che è emerso nella giornata di ieri dall'Argentina, andrà al Manchester City. Non un'operazione 'alla Kayky', ovvero un giocatore preso per il futuro ma che resterà nel circuito di City Football Group, ma alla Gabriel Jesus. La formazione di Pep Guardiola avrebbe rotto gli indugi e avrebbe già manifestato l'intenzione di pagare subito la clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Portandolo quindi immediatamente alla corte del tecnico catalano. Un suo arrivo, chiaramente, andrebbe a escludere poi l'arrivo ai Citizens di altri grandi attaccanti, quali Erling Haaland o Dusan Vlahovic, a meno che in estate non ci sia un nuovo addio davanti e la voglia di prendere un nuovo numero nove.