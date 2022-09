Guardiola: "Bernardo Silva al Barcellona? Non so cosa accadrà"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa si è soffermato anche sulle voci che accostano ancora Bernardo Silva al Barcellona: "Se posso escludere una sua cessione? Non lo so, non so cosa accadrà. Ho detto tante volte quant'è importante per noi Bernardo, fortunatamente tra un paio di giorni il mercato sarà finito e tutti potranno concentrarsi su quello che devono fare in campo".