Guardiola dice che un suo giocatore non è abbastanza intelligente per giocare a centrocampo

In Inghilterra non sono passate inosservate prima le scelte di Guardiola e poi le parole dello stesso tecnico catalano nei confronti di Matheus Nunes. Nel derby di Manchester tra United e City, disputato ieri e finito con uno 0-0 privo di grosse emozioni, Guardiola ha impiegato Nunes da terzino destro nonostante il giocatore sia un centrocampista. Ha sempre ricoperto quel ruolo sia allo Sporting Club che al Wolverhampton e con ottimi risultati, visto che il City ha deciso di sborsare per lui una cifra non banale pari a 62 milioni di euro.

Guardiola ha spiegato la sua scelta in conferenza stampa, non risparmiando una pesante critica nei confronti del brasiliano classe '98: "Può diventare un buon terzino destro grazie al suo fisico. Non credo che sia un giocatore da centrocampo perché non è abbastanza intelligente e non ha la necessaria compostezza. Ha un talento incredibile e sta imparando molto... I terzini commettono sempre grandi errori, quando crossano sul secondo palo, dove sei tu, sono sempre addormentati. E ha difeso molto bene due o tre cross di Bruno Fernandes e Dorgu. Ha il fisico per farlo, sa come giocare in questa posizione e ha aiutato molto".

L'allenatore, che ha comunque avuto qualche elogio per Nunes, ha comunque aggiunto: "Quando abbiamo iniziato la stagione e ho detto che avremmo giocato con Matheus terzino destro e Nico O'Reilly terzino sinistro mi avete detto: 'Di cosa stai parlando?' Ma è così che vanno le cose".