Guardiola dopo lo 0-5 allo Sporting: "Non è stata la partita perfetta"

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, si è così espresso dopo lo 0-5 rifilato allo Sporting Lisbona sulla prestazione dei suoi: "Non è stata la prestazione perfetta. Alcuni giocatori hanno giocato sotto le proprie potenzialità e abbiamo perso diversi palloni facili. Fortunatamente siamo stati molto cinici. La differenza tra noi e lo Sporting non è 5-0, abbiamo punito gli avversari perché siamo stati cinici. C'è una regola nel calcio: quando hai palla, non perderla. In questo caso ne abbiamo persi molti e contro le prime squadre d'Europa saremmo stati puniti. Sono felice, non fraintendetemi, ma possiamo fare di meglio".