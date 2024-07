Guardiola: "Non escludo di prolungare contratto con il Manchester City"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Nove anni nello stesso club sono un'eternità. Non escludo di prolungare il contratto. Voglio essere sicuro che sia la decisione giusta per il club e per i giocatori. Quando deciderò, ne parlerò con il mio amministratore delegato e il direttore sportivo. Ma voglio iniziare la stagione e vedere come andrannno le cose. Dopo, vedremo". Pep Guardiola, da New York - come riporta il sito della Bbc - frena le voci che lo vorrebbero all'ultima stagione alla guida del Manchester City.

"Non ho detto che me ne sarei andato", ha aggiunto. Il tecnico catalano all'indomani dello storico quarto titolo consecutivo in Premier League, aveva sollevato dubbi sul proprio futuro affermando di essere "più vicino a lasciare che a restare". Ora, alla vigilia della nuova stagione non ha escluso di continuare la sua avventura al City anche dopo la scadenza del suo contratto, fissata a giugno 2025. Da otto stagioni sulla panchina del Manchester City, Guardiola ha vinto il campionato in sei occasioni, con un bottino complessivo di 17 trofei. Parlando con i cronisti, Guardiola ha detto che spera di essere in carica per la Coppa del Mondo per Club allargata a 32 squadre, che si terrà negli Stati Uniti la prossima estate, ma non è sicuro del torneo stesso, che è al centro di una disputa tra l'organo di governo mondiale Fifa e i principali sindacati dei giocatori. Il City potrebbe ritrovarsi a disputare 75 partite nel corso della stagione, a partire dalla Community Shield con il Manchester United a Wembley il 10 agosto, fino alla finale della Coppa del Mondo per Club che si terrà negli Stati Uniti il 13 luglio. (ANSA).