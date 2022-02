Guerra in Ucraina, Nations League a rischio. Fitti colloqui fra le Federazioni e l'UEFA

MilanNews.it

Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe avere ripercussioni anche sul calendario calcistico internazionale. Mentre la UEFA e la FIFA sono chiamate a prendere decisioni difficili sugli spareggi europei per i Mondiali e sulla sede della finale di Champions League (prevista a San Pietroburgo), la Federcalcio irlandese ha annunciato che sono in corso discussioni tra governo, UEFA e Federcalcio ucraina per lo scontro della UEFA Nations League previsto a Leopoli il 14 giugno. A riportarlo è Sky Sports UK.