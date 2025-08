Guidi dubbioso: "Athekame sarà pronto per la Serie A e per San Siro?"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle caratteristiche di Athekame, terzino destro dello Young Boys ad un passo dal trasferimento in rossonero: "Il ds albanese e la squadra mercato rossonera si sono buttati su Athekame dopo le difficoltà incontrate sul fronte Guela Doué. Troppo caro il laterale dello Strasburgo, per cui il Milan si era spinto fino a 23 milioni, senza riuscire a convincere i francesi a cedere. Così, ecco a sorpresa la virata sul classe 2004 dello Young Boys, otto presenze nell’ultima Champions League. Un prospetto più giovane e, naturalmente, da crescere senza eccessive pressioni. Athekame è reduce dal suo unico campionato di primo livello in Svizzera, dove ha messo assieme 30 presenze, di cui 18 da titolare.

Corsa, intercetti e pulizia nel tackle le virtù più evidenti, benché prima di essere arretrato a terzino amasse giocare da ala pura. Al di là delle caratteristiche, la domanda di fondo — per un ragazzo che non è mai uscito dal suo paese natio — è ovvia: sarà pronto per la Serie A e, soprattutto, per uno stadio esigente come San Siro? Al Milan pensano di sì, confidando sulla sua personalità: in campo è molto aggressivo, non ha paura di nulla".