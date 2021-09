Gullit: "Ibrahimovic è un fuoriclasse, spero vinca un premio di riconoscimento"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione del 'Giacinto Facchetti Awards', Ruud Gullit ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: "Con lui è sempre bello, ma quando non c'è ci sono altri giocatori a sostituirlo. Avrebbe dovuto vincere il Pallone d'Oro? Ci sono tanti giocatori di livello, ma per quello che lui sta facendo è un fuoriclasse. Spero che vincerà un premio di riconoscimento per ciò che ha fatto".