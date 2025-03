Gullit: "Milan, senza Champions sarebbe un disastro. La rincorsa è dura, ma devono dare il massimo"

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex Ruud Gullit ha presentato la sfida del Diego Armando Maradona tra Napoli e Milan, partita che l'olandese in carriera ha avuto la possibilità di giocare, e vincere.

Gullit, si aspettava una stagione così deludente da parte del Milan?

"Mi ricorda quella del Chelsea, un’altra squadra che in questo momento è... un enigma. Sinceramente non ho capito che tipo di calcio voglia fare il Milan. Secondo me non ha trovato la direzione giusta: sulla carta la rosa è forte, soprattutto dopo il mercato di gennaio, e la vittoria della Supercoppa italiana, sembrava aver risolto tutti i problemi. Invece non è stato così: quell’affermazione in Arabia Saudita non ha trasmesso una reale sicurezza al gruppo e non c’è stato un miglioramento importante rispetto alla prima parte della stagione".

Il Milan può ripetere un’impresa come la vostra al San Paolo?

"Spero che finisca allo stesso modo, ma non sarà facile. Il Napoli è forte".

Cosa vorrebbe dire per il Diavolo non partecipare alla prossima Champions?

"Sarebbe un disastro. I rossoneri sono indietro e la loro rincorsa sarà dura, ma devono dare il massimo. Ce la possono ancora fare".