Haaland implacabile: in gol contro tutte e 23 le squadre di Premier che ha affrontato

Da quand'è sbarcato in Premier League, Erling Haaland ha affrontato 22 squadre diverse. Prima d'oggi. Nel pomeriggio, infatti, l'Ipswich Town è diventato il ventitreesimo team contro cui l'attaccante del Manchester City ha disputato almeno una partita. A tutte le 22 compagini che aveva sfidato prima d'ora, l'ex Borussia Dortmund e Salisburgo aveva segnato. E anche con la ventitreesima è stato lo stesso.

Oggi il Manchester City è sceso in campo contro l'Ipswich Town, l'ha battuto e Haaland ha timbrato ancora una volta il cartellino, prima su calcio di rigore e poi regalandosi anche la doppietta su assist di Kevin de Bruyne, nel finale anche tripletta. E allora il dato, che era già impressionante così com'era, va aggiornata: il centravanti norvegese ora ha segnato a 23 squadre di Premier League su 23 affrontate.

Insomma, Haaland non risparmia nessuno. D'altronde non si esime dall'entrare nel tabellino contro le big, figuriamoci contro una neopromossa. La doppietta all'Ipswich, dunque, rafforza il suo primato: nessuno in Premier League è stato capace di fare quello che sta facendo lui. Una macchina da gol.