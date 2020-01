Han Li, c’è un’unica verità: non c’erano soldi per sostenere il Milan

Torna a parlare dopo mesi l’ex direttore esecutivo del Milan cinese, David Han Li. Intervistato da Forbes ha ammesso che il vero problema per cui i cinesi hanno perso il club è solamente per mancanza di fondi. Il giro di parole porta ad una sola verità, i cinesi non avevano le risorse per sostenere il club: “Comprare il Milan è stato qualcosa di incredibile. Il giorno dopo esserne diventati i proprietari, ci siamo resi conto di quanto fosse un onere per noi. Il club richiedeva 10 milioni al mese per andare avanti, più di quello che ci si saremmo aspettati", ha ammesso Han Li.