Hauge, contro il Celtic il primo gol in maglia rossonera

Jens Petter Hauge, dopo essere rimasto in panchina contro la Fiorentina, dovrebbe giocare la sfida di domani contro il Celtic. Proprio contro gli scozzesi, nella sfida d'andata al Celtic Park, l'attaccante norvegese aveva trovato il suo primo centro in maglia rossonera, chiudendo la contesa con il gol dell'1-3 nel finale. L'ex Bodo/Glimt poi ha segnato anche contro il Napoli, in una medesima situazione di punteggio, sempre in trasferta.