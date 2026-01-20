Hauge incanta: gol spettacolare all’ex compagno rossonero Donnarumma
Clamoroso nella penultima giornata della League Phase di Champions. Il Manchester City perde 3-1 in casa del Bodø/Glimt, che ottiene il suo primo successo in quest’edizione e vince con la doppietta di Hogh (22’ e 24’) e il gol dell’ex Milan Hauge.
La rete del norvegese è di pregevole fattura. Un destro fortissimo dal limite dell'area indirizzatosi sotto la traversa, nulla da fare per Gigio Donnarumma, ex compagno di squadra di Hauge al Milan nella stagione 2020/2021.
BODO/GLIMT-MANCHESTER CITY 3-1
Bodo/Glimt (4-2-3-1): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Berg; Blomberg (76' Auklend); Evjen (76' Saltnes), Fet (82' Maatta), Hauge; Hogh (76' Helmersen). All.: Knutsen.
Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri, O’Reilly; Foden (70' Marmoush), Haaland, Cherki. All.: Guardiola.
Arbitro: Sven Jablonski (Germania).
Gol: 22' e 24' Hogh (B), 58' Hauge (B), 60' Cherki (M).
Assist: Blomberg (B, 1-0), Blomberg (B, 2-0), Fet (B, 3-0), O'Reilly (M, 3-1).
Note - Recupero 1+4. Espulso: al 62' Rodri (C) per doppia ammonizione. Ammonito: Cherki.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan