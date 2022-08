MilanNews.it

Kai Havertz, attaccante del Chelsea, si è così espresso a SkySportDE sul suo ruolo: "La duttilità è una benedizione e una maledizione allo stesso tempo. Ma è qualcosa di positivo per me e anche per la mia squadra. Mi sembra di aver già giocato in ogni ruolo, è divertente".