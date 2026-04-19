Hellas Verona-Milan 0-1 a fine primo tempo: per ora decide un gol di Rabiot su assist di Leao
Il Milan ha chiuso avanti 1-0 il primo tempo del match contro l'Hellas Verona grazie ad un gol al 41' di Adrien Rabiot che ha sfruttato un ottimo assist di Rafael Leao. Non è stato una prima frazione di gioco avvincente al Bentegodi: ritmi molto bassi e poche emozioni. Da segnalare, oltre alla rete del centrocampista francese, una bella parata nel recupero di Mike Maignan che ha detto no a Belghali.
LE FORMAZIONI UFFICIALI:
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini, Bradaric; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Orban. A disp.: Perilli, Toniolo, Frese, Lovric, Lirola, Slotsager, Harroui, Bella-Kotchap, Aguiar, Cham, Ajayi, Elmusrati, Vermesan. All. Sammarco
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Fullkrug, Gimenez. All. Allegri.
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