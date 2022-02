Thomas Helveg, ex calciatore rossonero, si è così espresso sul canale Twitch dell'AC Milan su Theo Hernandez: "Theo mi piace da morire. È uno che porta la grinta in campo, spinge, non molla mai e dà l'anima per la squadra. Magari ogni tanto va oltre la linea, ma lo facevo anche io ogni tanto e problemi non ce ne sono... Con Leao mi piace tantissimo vederli in campo".