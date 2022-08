MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito gli Highlights di Milan-Udinese, incontro valido per la prima giornata di Serie A disputato quest'oggi e terminato per 4-2 in favore dei Campioni d'Italia. Decisiva la doppietta messa a segno da Ante Rebic e le reti siglate da Theo Hernandez e Brahim Diaz.