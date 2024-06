I 10 calciatori che hanno tirato di più in porta in Serie A: presenti Giroud e Pulisic

Nel corso del consueto appuntamento con i quiz di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani e Ferdinando Siani hanno indovinato la classifica dei 10 calciatori che hanno tirato di più in porta nel corso di questa stagione di Serie A. In questa il Milan è ben rappresentato, visto e considerato che insieme al Napoli è l'unica squadra ad avere due calciatori in graduatoria, ovvero Olivier Giroud con 36 tiri in porta, 15 dei quali realizzati in rete, e Christian Pulisic con 31, 12 dei quali trasformati in gol.

I 10 CALCIATORI CHE HANNO CALCIATO DI PIU' IN PORTA: I NUMERI

1. Lautaro Martinez (Inter): 47

2. Kvicha Kvaratskhelia (Napoli): 45

3. Victor Osimhen (Napoli): 41

4. Duvan Zapata (Torino): 41

5. Dusan Vlahovic (Juventus): 39

6. Olivier Giroud (Milan): 36

7. Nico Gonzalez (Fiorentina): 33

8. Christian Pulisic (Milan): 31

9. Joshua Zirkzee (Bologna): 31

10. Armand Laurienté (Sassuolo): 30