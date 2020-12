I 10 portieri più utilizzati in Serie A nel 2020: Gigio al 3° posto

Classifica del CIES in merito ai portieri più utilizzati in Serie A in questo 2020. Al primo posto a pari merito con 2880 minuti collezionati Emil Audero della Sampdoria e Marco Silvestri dell'Hellas Verona. Sul terzo gradino del podio il portiere del Milan e della Nazionale Gianluigi Donnarumma. Ecco la top 10

Portieri più utilizzati in Serie A nel 2020

Emil Audero (Sampdoria) 2880 minuti

Marco Silvestri (Hellas Verona) 2880

Gianluigi Donnarumma (Milan) 2842

Andrea Consigli (Sassuolo) 2790

Samir Handanovic (Inter) 2790

Mattia Perin (Genoa) 2790

Juan Musso (Udinese) 2790

Salvatore Sirigu (Torino) 2700

Lucasz Skorupski (Bologna) 2700

Luigi Sepe (Parma) 2700