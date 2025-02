I numeri dei primi 31 minuti di Joao Felix con la maglia del Milan

Tutti i numeri dei primi 31 minuti di Joao Felix con la maglia del Milan: il nuovo acquisto portoghese è entrato a gara in corso al posto di Pulisic e ha subito fatto vedere la sua qualità, togliendosi lo sfizio del primo gol in rossonero su assist di un altro nuovo innesto come Santiago Gimenez.

Ha completato 18 passaggi, ha vinto 4 duelli e per 2 volte ha toccato il pallone in area avversaria. In totale ha completato 2 tiri per un gol e ha subito due falli.