I volti nuovi: alla scoperta di Mandzukic. Sostituto o partner di Ibra, sfida la maledizione del 9

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

Mario Mandzukic ha scelto il Milan, per tornare in Italia dalla porta principale dopo la fine polemica del rapporto con la Juventus. Dalla Juventus andò all'Al-Duhail, a fine 2019, ma l'esperienza in Qatar durò pochissimo: qualche mese, 10 presenze totali e 2 gol. Poi lo stop, gli allenamenti in solitudine in attesa della chiamata giusta e quindi ecco il Milan a caccia dello Scudetto dopo troppi anni di anonimato. La sfida giusta, per Mandzukic.

Scommessa sul presente con vista sul futuro - Il croato ha firmato fino al termine della stagione, ma nel contratto è presente una postilla che prevede il rinnovo automatico per un ulteriore anno in caso di piazzamento Champions. A meno di inaspettati colpi di scena, così sarà. In tanti pensavano che l'ex Juve avesse bisogno di settimane per tornare in forma, ma Pioli ha dimostrato di poter già contare su di lui. In che ruolo? Prima punta o esterno d'attacco in modalità bianconera, ma sempre con la 9 sulle spalle. Una sfida alla maledizione che dice tanto sulla sua voglia e la sua convinzione.

Nome Mario Mandzukic

Arriva da Svincolato

Squadra attuale Milan

Ruolo Attaccante