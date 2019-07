Iachini: "Quando sono arrivato all'Empoli Bennacer non giocava"

Giuseppe Iachini, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato dell'ultima stagione all'Empoli e del suo ruolo nell'esplosione di Bennacer: "Quest'anno sono arrivato all'Empoli che eravamo penultimi e sono andato via che la squadra era ancora salva, valorizzando giocatori come Bennacer e Traorè che non stavano giocando o stavano giocando fuori ruolo: sono contento per loro perché meritano".