Ibra a Verratti: "Ti ho fatto diventare un uomo. In bocca al lupo"

Marco Verratti ha lasciato ufficialmente il Paris Saint-Germain dopo 11 anni e si è trasferito in Qatar, dove giocherà con la maglia dell'Al-Arabi. Tanti ex compagni di squadra del centrocampista azzurro hanno voluto augurargli buona fortuna per la nuova avventura; tra questi, non poteva mancare Zlatan Ibrahimovic, che ha condiviso lo spogliatoio con l'abruzzese dal 2012 al 2016. I due furono presentati lo stesso giorno, primi acquisti della nuova epoca che ha regalato ai tifosi tanti successi (sono 30 i trofei sollevati dall'ex Pescara).

Questo il messaggio dell'attaccante svedese all'amico, in italiano. "Ti ho fatto diventare un uomo. In bocca al lupo", si legge in una storia pubblicata su Instagram