Ibra, altri quattro allenamenti per mettere benzina nelle gambe in vista del derby

Durante la sua quarantena, Zlatan Ibrahimovic ha potuto allenarsi regolarmente nella sua abitazione, ma ovviamente farlo sul campo è tutta un'altra cosa. Nonostante lo stop per il Covid-19, lo svedese è apparso già in forma ieri a Milanello nella partitella contro la Primavera (un gol e un assist per lui). Ora l'attaccante milanista avrà quattro allenamenti per mettere benzina nella gambe in vista del derby di sabato contro l'Inter. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.