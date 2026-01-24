Ibra ancora spettatore a Kitzbuhel in una giornata storica per l'Italia dello sci

Il sabato di Kitzbuhel è forse una delle giornate più attese e mitiche di tutto il calendario sportivo dell'anno: oggi nella località austriaca si è disputata la discesa libera maschile, una gara che un atleta sin da piccolo spera di vincere, forse anche più della discesa dei Giochi Olimpici. Ad assistere alla competizione, nella mattinata di oggi, tantissime personalità legate al mondo dello sport a 360 gradi e non solo: tra il pubblico, come accaduto l'anno scorso, presente anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan.

L'ex calciatore rossonero ha avuto la possibilità di assistere a una giornata storica per lo sport italiano: la gara infatti è stata vinta dal giovanissimo talento Giovanni Franzoni, classe 2001 che sta sfogando tutto il suo talento in questa stagione sportiva, che dopo aver vissuto un weekend memorabile a Wengen in Svizzera, ha trionfato nella gara più importante dello sci alpino maschile. L'azzurro si è messo davanti di soli 7 centesimi al fuoriclasse elvetico Marco Odermatt, divenendo il quarto italiano a trionfare su questa pista leggendaria dopo Ghedina, Fill e Paris (3 volte).