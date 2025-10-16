Ibra: “Carattere duro? Ho un grande cuore. Nella vita se non lavori le cose non arrivano”

Ibra: “Carattere duro? Ho un grande cuore. Nella vita se non lavori le cose non arrivano”MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:20News
di Andrea La Manna

Intervistato durante la prima puntata di "This is me", nuovo programma di Silvia Toffanin, Zlatan Ibrahimovic ha trascorso i momenti più improntati della sua carriera e ha parlato anche di alcuni aspetti della sua vita personale. 

Cosa rispondi a chi dice che hai un carattere duro? “Se mi conosci ho il cuore più grande di tutti, ed è difficile entrarvi”. 

Cosa insegni ai tuoi figli? “Vivono una vita diversa dagli altri, perché papà è conosciuto. È stato un giocatore forte, se non il più forte (ride, ndr). Però sto provando a dividere l’Ibra professionista dal papà. La vita è più facile, più semplice, perché possono fare più di quello che ho fatto io. Quello che insegno loro è disciplina, rispetto ed indipendenza. Se riescono in questo significa che ho fatto bene il lavoro di papà”.

Che cosa hai imparato dalla vita? “Per arrivare devi lavorare. Niente è gratis nella vita, e se lavori arrivano le cose”.