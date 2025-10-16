Ibra: “Carattere duro? Ho un grande cuore. Nella vita se non lavori le cose non arrivano”

Intervistato durante la prima puntata di "This is me", nuovo programma di Silvia Toffanin, Zlatan Ibrahimovic ha trascorso i momenti più improntati della sua carriera e ha parlato anche di alcuni aspetti della sua vita personale.

Cosa rispondi a chi dice che hai un carattere duro? “Se mi conosci ho il cuore più grande di tutti, ed è difficile entrarvi”.

Cosa insegni ai tuoi figli? “Vivono una vita diversa dagli altri, perché papà è conosciuto. È stato un giocatore forte, se non il più forte (ride, ndr). Però sto provando a dividere l’Ibra professionista dal papà. La vita è più facile, più semplice, perché possono fare più di quello che ho fatto io. Quello che insegno loro è disciplina, rispetto ed indipendenza. Se riescono in questo significa che ho fatto bene il lavoro di papà”.

Che cosa hai imparato dalla vita? “Per arrivare devi lavorare. Niente è gratis nella vita, e se lavori arrivano le cose”.