Ibra carica sui social con un video sullo scudetto: "Io parlo, io cammino"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante l'età, nonostante l'intervento al ginocchio, Ibra non perde mai lo smalto del grande comunicatore e motivatore. Nel pomeriggio di oggi il fuoriclasse svedese ha pubblicato un breve video su Instagram in cui vengono riproposte alcune delle immagini più significative dell'anno che si è concluso con la vittoria del tricolore. In più anche alcune dichiarazioni di Zlatan che sono già diventate iconiche: "Pensi che l'Inter sia la favorita per lo Scudetto?" "No". Oppure: "Chi vincerà lo Scudetto?" "Dove gioca Zlatan?" "Nel Milan" "Allora il Milan". Il video è accompagnato dalla solita telegrafica descrizione: "Io parlo, io cammino".