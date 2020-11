L'importanza di Ibrahimovic nel Milan è notizia nota ma i dati ricordano l'impatto dello svedese nella rosa rossonera. Solo in tre occasioni, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), un giocatore del Milan ha segnato in sei partite di fila in Serie A:

- Andriy Shevchenko (nel 2001)

- Zlatan Ibrahimovic (striscia in corso e anche nel 2012).