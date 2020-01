Ibra chiarisce: "Lo scorso anno ho parlato con Leonardo ma non mi sentivo pronto per tornare"

Zlatan Ibrahimovic, durante la conferenza stampa di presentazione, ha chiarito cos'è accaduto lo scorso anno quando non è approdato al Milan: "Ho parlato con Leonardo, l'anno scorso, però non mi sentivo pronto per farlo. Dopo l'infortunio ho fatto un anno di campionato, volevo fare di più per sentirmi bene. A Los Angeles andava bene, continuavo a giocare... Andare in America era per sentirmi vivo dopo l'infortunio. Dopo due stagioni mi sento più che vivo e pronto per giocare in Italia. Durante il passaggio tra PSG e United non ci sono stati contatti".