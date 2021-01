Ibra e la parola Donkey: non c’è razzismo, in Inghilterra si definisce un giocatore grosso ma limitato tecnicamente

Non si placa la polemica attorno alla rissa Ibrahimovic-Lukaku. In particolare per l’utilizzo della parola “Donkey” rivolta all’attaccante nerazzurro. Ma il razzismo c’entra ben poco, in quanto Donkey, letteralmente asino, è un termine che in Inghilterra viene usato anche per definire giocatori di presenza fisica ma limitato tecnicamente, nei passaggi e nel tiro.