Ibra: "Gimenez è un killer davanti la porta, ma deve anche correre, col mister se non corri non giochi"

vedi letture

Non c'è stato Sergio Conceiçao a presentare la sfida tra Milan e Feyenoord di domani, l'allenatore è volato in Portogallo per i funerali dell'ex presidente del Porto Pinto da Costa, un secondo padre per lui: in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan.

Cosa ti aspetti dai nuovi giocatori arrivati a gennaio? Santi è sulla buona strada per raccogliere la tua eredità?

"Ci aspettiamo tanto dai nuovi acquisti. Sono già presenti, Walker ad esempio è un giocatore presente. Non è uno che deve crescere, lui deve portare risultati. Così come Joao, che può crescere. Gimenez può crescere e diventare ancora più forte, come Bondo e Sottil. Il club si aspetta tanto dai nuovi acquisti. Ho già detto a tutti di prendere il loro spazio, questo serve alla squadra: qualcosa di nuovo che sposta un po' l'equilibrio ed è quello che stanno facendo. Come diceva Galliani, i giocatori devono solo pensare al calcio, al resto ci pensiamo noi. Gimenez è un killer, sta la davanti la porta. Ma deve anche correre, col mister se non corri non giochi. Nell'ultima partita è stato al posto giusto al momento giusto. Poi i palloni possono arrivare da tutte le parti, anche da Mike. Deve stare lì, concentrato e metterla dentro".