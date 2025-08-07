Ibra immortalato a surfare, la risposta di Leao: "Io faccio meglio"

Come sempre attivissimo sui social, Zlatan Ibrahimovic ha postato nelle scorse ore alcune foto sul suo profilo Instagram, che lo vedono al mare dilettandosi nel surf. Un assist troppo ghiotto per Rafa Leao, che ha risposto al senior advisor di RedBird ironizzando: "I do better" (faccio meglio, ndr).

Il portoghese in passato ha parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic ammettendo che gli ha dato tanti consigli quando sono stati compagni: "Zlatan faceva una cosa così. Quando giocavo bene, lui non mi diceva niente. Solo quando giocavo male. E si concentrava più sui dettagli, non gli interessava del dribbling: a volte mi diceva, Rafa quel controllo lì devi farlo così subito per andare in porta, con un talento così non puoi sbagliare un controllo così"