Ibra infuriato dopo il cambio, Gobbi: "Voleva far gol, era la gara giusta"

Zlatan Ibrahimovic è uscito arrabbiato dopo il cambio di Stefano Pioli. Una rabbia positiva o negativa? A commentarla ci ha pensato anche Massimo Gobbi, opinionista Dazn. "Voleva far gol, era la partita giusta. Assist lo fa sempre, era la gara giusta per tornare a segnare ma ha fatto una partita di personalità: è un riferimento per questo Milan, lo ha dimostrato anche stasera".